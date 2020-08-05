Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром назначен Михаил Вилков, а его ассистентами будут Роман Усачев и Алексей Воронцов.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», арбитром матча за Олимп-Суперкубок России, в котором 7 августа сыграют «Зенит» и «Локомотив», назначат 41-летнего Михаила Вилкова. В недавнем прошлом судья ФИФА — один из самых опытных действующих рефери.