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Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Спорт день за днем
  • Телеканал Санкт-Петербург0:48
Стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба РФС, главным арбитром назначен Михаил Вилков, а его ассистентами будут Роман Усачев и Алексей Воронцов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кто будет судить матч за Суперкубок? Главный кандидат — один известный футбольный чиновник

Как стало известно «СЭ», арбитром матча за Олимп-Суперкубок России, в котором 7 августа сыграют «Зенит» и «Локомотив», назначат 41-летнего Михаила Вилкова. В недавнем прошлом судья ФИФА — один из самых опытных действующих рефери.
Спорт-Экспресс 04:44
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Вилков будет судить матч за Суперкубок России

Спорт день за днем 15:20
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Михаил Вилков – главный арбитр матча за Суперкубок России «Зенит»-«Локомотив»

ODDS.ru 14:59
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Вилков рассудит «Зенит» и «Локомотив» в Суперкубке России

Футбол России 14:36
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