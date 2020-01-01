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Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в «Марселе»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
Английский клуб в «Зенит» не обращался. А вот главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в своей команде.В источнике
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Виллаш-Боаш хотел видеть Дзюбу в «Марселе»

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