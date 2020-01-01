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Виллаш-Боаш намерен покинуть «Марсель» через год
Soccernews.ru
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил, что через год намерен покинуть французский клуб. Следующим летом у 42-летнего специалиста истекает срок контракта.В источнике
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Виллаш-Боаш заявил о планах уйти из «Марселя» через год

REGNUM 06:31
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Экс-тренер «Зенита» Виллаш-Боаш покинет «Марсель» через год

Нева Спорт 04:59
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Виллаш-Боаш рассказал, когда покинет «Марсель»

Матч ТВ 04:55
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