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Виллаш-Боаш поддержал решение о досрочном завершении сезона во Франции
FootballHD
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поделился своим мнением о досрочном завершении сезона-2019/2020 в чемпионате Франции.В источнике
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«Марсель» поддержал идею досрочного завершения сезона Лиги 1

Sportbox.RU 17:39
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«Марсель» поддержал идею досрочного завершения сезона Лиги 1

Матч ТВ 17:39
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Виллаш-Боаш поддержал решение досрочно завершить чемпионат Франции

Спорт-Экспресс 16:49
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