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Виллиан: Большинству в АПЛ не нравится идея возобновить сезон
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • RT на русском
Вингер «Челси» Виллиан рассказал, что не все в АПЛ поддерживают идею уже сейчас возобновить чемпионат.В источнике
Подробнее о событии
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Виллиан рассказал, что большинство игроков АПЛ не хотят возобновления сезона в условиях пандемии

Sport24.ru 02:38 
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Виллиан: «Большинству игроков не по душе идея возобновить сезон сейчас»

Soccer.ru 02:23 
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Виллиан: большинство игроков не хотят, чтобы АПЛ возобновилась прямо сейчас

Чемпионат 02:15
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