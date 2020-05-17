НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПравительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ в июнеМоуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛВозобновление АПЛ могут отложить до 19 июняЛэмпард хочет сохранить в «Челси» Виллиана и ПедроГлавноеЯгудин высказался о конфликте Тарасовой и РоднинойАнатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистовОверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в РоссиюДортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате ГерманииLiveSport.ruВиллиан: Большинству в АПЛ не нравится идея возобновить сезонГазета.Ru3Газета.RuLiveSport.ruRT на русскомВингер «Челси» Виллиан рассказал, что не все в АПЛ поддерживают идею уже сейчас возобновить чемпионат.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Виллиан: Наше здоровье должно быть на первом местеСоветский спорт 04:53Виллиан рассказал, что большинство игроков АПЛ не хотят возобновления сезона в условиях пандемииSport24.ru 02:38 Виллиан: «Большинству игроков не по душе идея возобновить сезон сейчас»Soccer.ru 02:23 рекламаЕщё по темеПравительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ в июнеМоуринью раскритиковал противников возобновления сезона АПЛВозобновление АПЛ могут отложить до 19 июняЛэмпард хочет сохранить в «Челси» Виллиана и ПедроГлавноеЯгудин высказался о конфликте Тарасовой и РоднинойАнатолий Мещеряков: из «Локомотива» уйдут восемь футболистовОверим победил Харриса в главном бою UFC Fight Night 172Правительство разрешило иностранным спортсменам вернуться в РоссиюДортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате ГерманииНовости