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Виллиан может перейти в «Арсенал»
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Football-fun.ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
Напомним, что летом Виллиан станет свободным агентом, потому что истечет его контракт с "синими", о продлении которого стороны не договорились.В источнике
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«Арсенал» лидирует в борьбе с «Ливерпулем» за Виллиана

Спорт-Экспресс 04:18
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«Арсеналу» нужен Виллиан

Sport.ru 03:44
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«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана

Чемпионат 02:51
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