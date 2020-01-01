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Виллиан отказался продлевать контракт с «Челси»
NEWS.am Sport
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  • Soccernews.ru
  • ChelseaNews.Ru
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  • Газета.Ru
Форвард "Челси" Виллиан не хочет продлевать контракт с лондонским клубом, сообщает UOL Esporte. По информации источника, синие предложили бразильцу двухлетнее соглашение.В источнике
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Виллиан отверг предложение «Челси» о продлении контракта

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