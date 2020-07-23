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Вилья отрицает обвинения в сексуальных домогательствах
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Бывший форвард "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья опроверг обвинения в сексуальных домогательствах.Я узнал об этом совсем недавно.В источнике
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Подробнее о событии
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Вилья отрицает обвинения в сексуальных домогательствах

Soccer.ru 14:40
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Давид Вилья ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Чемпионат 14:17
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Чемпион мира по футболу отреагировал на обвинение в домогательствах

Lenta.ru 14:09
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