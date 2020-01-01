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«Вильярреал» объявил о переходе двух игроков из «Валенсии»
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Официальный сайт «Вильярреала» сообщил о переходе Даниэля Парехо и Франсиса Коклена. Эти футболисты ранее защищали цвета «Валенсии». С обоими заключены контракты на четыре года.В источнике
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