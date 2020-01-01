«Вильярреал» объявил о переходе двух игроков из «Валенсии»

Официальный сайт «Вильярреала» сообщил о переходе Даниэля Парехо и Франсиса Коклена. Эти футболисты ранее защищали цвета «Валенсии». С обоими заключены контракты на четыре года.