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«Вильярреал» объявил о трансфере Парехо
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Пресс-служба "Вильярреала" объявила о трансфере хавбека "Валенсии" Даниэля Парехо.В источнике
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Парехо и Коклен перешли из «Валенсии» в «Вильярреал»

Чемпионат 09:56
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«Вильярреал» подписал Коклена за 6,5 миллиона евро

REGNUM 10:05
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Парехо и Коклен ушли из «Валенсии» в «Вильярреал»

Sports.ru 08:38
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