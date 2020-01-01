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Солтмурад Бакаев извинился перед Слуцким за пост в инстаграм
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Ингушетия/ГIалгIайче
Новичок казанского "Рубина" Солтмурад Бакаев выложил пост в инстаграме, за который ему пришлось извиняться перед главным тренер казанской команды Леонидом Слуцким.В источнике
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Солтмурад Бакаев извинился перед Слуцким за пост в инстаграм

Футбол России 05:43
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«Виноват, исправлюсь». Новичку «Рубина» пришлось отвечать перед Слуцким за пост в Instagram

Матч ТВ 04:38
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«Виноват, исправлюсь». Новичку «Рубина» пришлось отвечать перед Слуцким за пост в Instagram

Sportbox.RU 04:38
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