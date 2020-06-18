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«Ротор» объявил об уходе Виталия Денисова
UPL24
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Пресс-служба "Ротора" сообщила, что клуб покинул защитник Виталий Денисов. 33-летний футболист выступал за волгоградцев с января 2020 года. За это время он принял участие в двух матчах.В источнике
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Виталий Денисов покинул «Ротор»

Sports.ru 11:45
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«Ротор» объявил об уходе Виталия Денисова

Чемпионат 10:59
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Виталий Денисов покинул «Ротор»

Спорт-Экспресс 10:31
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