«Ротор» объявил об уходе Виталия Денисова

Пресс-служба "Ротора" сообщила, что клуб покинул защитник Виталий Денисов. 33-летний футболист выступал за волгоградцев с января 2020 года. За это время он принял участие в двух матчах.