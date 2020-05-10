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«Витебск» — «Шахтер» Солигорск: «непробиваемые»
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Беларуси, в котором 10 мая «Витебск» принимает солигорский «Шахтер».В источнике
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Витебск-Шахтёр Солигорск 10.05.2020 прогноз Ф2 (-1)

Sport-place 08:48
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Витебск – Шахтер Солигорск: кадровые проблемы

Legalbet 00:57
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Витебск - Шахтер: прогноз Виктора Козлова 10 мая 2020

Ставка TV 08:48
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