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«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси
Sputnik Грузия
  • Sputnik Грузия
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 8-го тура чемпионата Беларуси «Витебск» — «Шахтёр» Солигорск. Ставка: победа «Шахтёра» за 1.70.В источнике
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Витебск-Шахтёр Солигорск 10.05.2020 прогноз Ф2 (-1)

Sport-place 08:48
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«Витебск» — «Шахтёр» С: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

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Витебск – Шахтер Солигорск: кадровые проблемы

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