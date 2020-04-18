«Витебск» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

"Витебск" обыграл брестское "Динамо" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Интересно, что бело-голубые доигрывали матч вдевятером.