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«Витебск» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
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"Витебск" обыграл брестское "Динамо" в матче чемпионата Белоруссии. Встреча завершилась со счетом 1:0. Интересно, что бело-голубые доигрывали матч вдевятером.В источнике
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Хачериди пытался ударить главного арбитра матча с «Витебском»

Sportbox.RU 16:30
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Хачериди пытался ударить главного арбитра матча с «Витебском»

Матч ТВ 16:30
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«Витебск» одержал победу над брестским «Динамо», который доигрывал вдевятером

Футбол России 13:04
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