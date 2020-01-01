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Витсель пожертвовал 100 тысяч евро льежской больнице
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель, ранее выступавший за "Зенит", пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом.В источнике
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Витсель пожертвовал 100 тысяч евро льежской больнице

Soccer.ru вчера в 23:42 
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Аксель Витсель пожертвовал € 100 тысяч для борьбы с коронавирусом

Чемпионат вчера в 21:32
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Витсель пожертвовал 100 тысяч евро для борьбы с коронавирусом

Матч ТВ вчера в 21:12
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