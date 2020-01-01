Витсель пожертвовал 100 тысяч евро льежской больнице

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель, ранее выступавший за "Зенит", пожертвовал 100 тысяч евро больнице бельгийского города Льеж на борьбу с коронавирусом.