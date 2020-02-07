Вход на игру «Зенита» и ЦСКА в Испании сделают платным

Матч ТВ 5









Платным планируют сделать вход на контрольный матч "Зенита" и ЦСКА в рамках сборов команд в Испании, утверждает "Чемпионат". Игра пройдет 9 февраля, в последний день сбора российских команд. Матч планируется провести на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano в городке Ла Нусия. В источнике