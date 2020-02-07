Вход на игру «Зенита» и ЦСКА в Испании сделают платным
Платным планируют сделать вход на контрольный матч "Зенита" и ЦСКА в рамках сборов команд в Испании, утверждает "Чемпионат". Игра пройдет 9 февраля, в последний день сбора российских команд. Матч планируется провести на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano в городке Ла Нусия.В источнике
С чего всё начиналось
Команды увенчают этот этап подготовки личной встречей послезавтра, 9 февраля. Игра состоится в 10 километрах от Бенидорма, в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano. Как стало известно «Чемпионату», руководство арены приняло решение сделать вход на игру платным.