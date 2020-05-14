Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб. В интересах компании City Football Group (CFG), которой принадлежит контрольный пакет акций "горожан", находится одна из команд РПЛ.