Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб. В интересах компании City Football Group (CFG), которой принадлежит контрольный пакет акций "горожан", находится одна из команд РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
По информации «РБ-Спорт», компания City Football Group (CFG), владеющая английским «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести футбольный клуб в России. Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур.
Спорт-Экспресс вчера в 14:10