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Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
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Владельцы "Манчестер Сити" хотят приобрести российский футбольный клуб. В интересах компании City Football Group (CFG), которой принадлежит контрольный пакет акций "горожан", находится одна из команд РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести клуб в России

По информации «РБ-Спорт», компания City Football Group (CFG), владеющая английским «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести футбольный клуб в России. Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:53
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Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Газета.Ru 08:15
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Источник: владельцы «Ман Сити» хотят купить клуб в России

Спорт-Экспресс вчера в 14:10
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Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить российский клуб

Sport.ru вчера в 13:00
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