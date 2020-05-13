Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России

Компания, которой владеет арабский шейх Мансур, уже управляет девятью клубами по всему миру — английский "Манчестер Сити", австралийский "Мельбурн Сити", уругвайский "Монтевидео Сити", американский "Нью-Йорк Сити", индийский "Мумбаи Сити", испанская "Жирона", японский "Йокогама", китайский "Сычуань Цзюню" и недавно купленный бельгийский "Ломмел".