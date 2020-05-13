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Владельцы «Манчестер Сити» могут купить клуб в России
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Компания, которой владеет арабский шейх Мансур, уже управляет девятью клубами по всему миру — английский "Манчестер Сити", австралийский "Мельбурн Сити", уругвайский "Монтевидео Сити", американский "Нью-Йорк Сити", индийский "Мумбаи Сити", испанская "Жирона", японский "Йокогама", китайский "Сычуань Цзюню" и недавно купленный бельгийский "Ломмел".В источнике
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С чего всё начиналось
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Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести клуб в России

По информации «РБ-Спорт», компания City Football Group (CFG), владеющая английским «Манчестер Сити», рассчитывает приобрести футбольный клуб в России. Холдингом CFG владеет арабский шейх Мансур.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 11:53
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Владельцы «Ман Сити» хотят купить клуб из России

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