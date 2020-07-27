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Президент киевского «Динамо» рассказал о встрече с Луческу
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Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис рассказал о встрече с румынским специалистом Мирчей Луческу, который возглавил команду четыре дня назад.В источнике
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Президент киевского «Динамо» после встречи с Луческу: «Есть у „Динамо“ тренер»

Sport.ru 12:29
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Суркис после разговора с Луческу: «Все нормально. Есть у „Динамо“ тренер»

Sport24.ru 12:21 
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Суркис о будущем Луческу: «Все нормально. Есть у „Динамо“ тренер»

Sports.ru 11:57
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