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Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов
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Как сообщает The Mirror, Эшли продаст свою долю в 80% акций в клубе. Сумма сделки составит 300 млн фунтов.В источнике
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Для завершения сделки по продаже «Ньюкасла» нужно лишь одобрение АПЛ

Sport24.ru вчера в 23:52 
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Сделка по продаже «Ньюкасла» ждет одобрения АПЛ

Спорт-Экспресс вчера в 22:27
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Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов

Футбол России вчера в 15:04
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