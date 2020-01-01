Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли договорился о продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.