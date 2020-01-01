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Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов
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Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли договорился о продаже клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.В источнике
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Сделка по продаже «Ньюкасла» ждет одобрения АПЛ

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Владелец «Ньюкасла» договорился о продаже клуба за 300 млн фунтов

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«Ньюкасл Юнайтед» будет куплен наследным принцем Саудовской Аравии

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