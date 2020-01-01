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Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом
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Греческий миллионер написал о своем диагнозе в соцсетях.В источнике
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У президента «Олимпиакоса» нашли коронавирус. Повод для паники появился в двух английских дивизионах

Спорт-Экспресс 13:20
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Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

Советский спорт 12:00 
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У владельца «Олимпиакоса» обнаружен коронавирус

Sportbox.RU 10:19
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