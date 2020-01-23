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Владелец «Сочи» Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде
Футбол России
  • Телеканал Санкт-Петербург0:58
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг утверждает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заранее знал о предстоящей аренде.В источнике
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С чего всё начиналось
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Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости, что он обсуждал с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным возможность аренды еще до официального объявления о переходе.
РИА Новости 23 января в 05:52
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Ротенберг, «Сочи» и агент Кокорина спорят об аренде. Кому вы верите?

Sports.ru 23 января в 13:51
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Спорт-Экспресс 23 января в 13:34
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Дмитрий Рубашко: Кокорину есть что доказывать в «Сочи». Надеемся увидеть его на втором сборе

Спорт день за днем 23 января в 11:02
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