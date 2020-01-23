Владелец «Сочи» Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг утверждает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин заранее знал о предстоящей аренде.В источнике
С чего всё начиналось
Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости, что он обсуждал с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным возможность аренды еще до официального объявления о переходе.
Sports.ru 23 января в 13:51
Спорт-Экспресс 23 января в 13:34
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