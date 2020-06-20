Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком, обвинив его в сокрытии травмы
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об обмане чемпиона мира защитника Адиля Рами, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно. В феврале Рами расторг контракт с «Фенербахче» по обоюдному согласию, после чего сразу подписал контракт с «Сочи», но так и не сыграл за команду.В источнике На самом деле, он скрыл травму. Когда разговаривали в Турции, он сказал, что может сразу выходить и играть. Но оказалось, что это не так. Обманул, он обманщик, ну, бывает и так. Он всё-таки чемпион мира, имя такое, знаете, хотелось поддержать команду, тем более, нужен был в защиту маститый игрок.Soccernews.ru03:58
С чего всё начиналось
Французский защитник Адиль Рами при подписании контракта обманул футбольный клуб "Сочи" и не рассказал об имеющейся травме, заявил в интервью РИА Новости владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.