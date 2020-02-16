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Владелец «Сочи» назвал дату переговоров с «Зенитом» по аренде Кокорина
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Футбольному клубу «Сочи» для завершения процедуры аренды нападающего Александра Кокорина осталось только провести переговоры с «Зенитом», за который игрок выступает сейчас. Об этом в воскресенье, 16 февраля, заявил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.В источнике
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Борис Ротенберг
Российский футболист
Завтра, 17 февраля, будем общаться. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что все будет очень позитивно. Болельщики будут рады увидеть Кокорина в составе команды.
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