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Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Газета.Ru
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Ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» команда опережает на 9 очков. «Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.В источнике
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Федун снова призвал досрочно завершить футбольный чемпионат России

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Федун: чемпионат надо заканчивать, все равно это сделаем

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Леонид Федун: «Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать»

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