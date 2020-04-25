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Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
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Ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» команда опережает на 9 очков. «Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.В источнике
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С чего всё начиналось
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Леонид Федун: Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат пора заканчивать

После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.
Комсомольская правда вчера в 07:25
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Федун: «Чемпионат РПЛ пора заканчивать»

Sport.ru 11:28
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Федун снова призвал досрочно завершить футбольный чемпионат России

Советский спорт 10:56
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Леонид Федун: «Я уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать»

Матч ТВ 10:19
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