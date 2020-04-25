Владелец «Спартака» Федун призвал досрочно завершить чемпионат России
Ближайших преследователей в лице «Локомотива» и «Краснодара» команда опережает на 9 очков. «Спартак» в свою очередь занимает восьмое место, набрав 28 очков.В источнике
С чего всё начиналось
После объявления пандемии по всей Европе встал вопрос - что делать с прерванными чемпионатами. Сначала УЕФА настаивала, чтобы первенства не объявляли законченными, иначе бы клубы, да и сама ассоциация, теряла бы огромные деньги от невыполненных контрактов.