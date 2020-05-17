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Владелец «Спартака» Федун сообщил об улучшении самочувствия
Евро-футбол.ру
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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о своём самочувствии.В источнике
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Владелец «Спартака» Федун сообщил об улучшении самочувствия

Sportbox.RU 12:08
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Заболевший коронавирусом Федун сообщил об улучшении самочувствия

Sport24.ru 12:06 
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Владелец «Спартака» Федун сообщил об улучшении самочувствия

RT на русском 11:55
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