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Владелец «Спартака» опроверг слухи о переходе Кокорина в «Рому»
Российская газета
  • Пятый канал0:23
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Александра Кокорина в итальянскую «Рому».В источнике
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Леонид Федун: «Каковы шансы, что Кокорин перейдет в „Рому“? Нет никаких»

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«Это пока все бла-бла-бла». Федун отреагировал на слухи о возможном переходе Кокорина в «Рому»

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