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Российская газетаРоссийская газета
Федун заявил, что Кокорин не уйдет из «Спартака» в «Рому»
Российская газета
  • Пятый канал0:23
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун опроверг скорый переход нападающего его команды Александра Кокорина в итальянскую "Рому", назвав данную информацию слухами.В источнике
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