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Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо выразил мнение, что первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона прошёл неудачно.В источнике
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Владелец «Удинезе» заявил, что Бундеслига дает отличный пример опасности резкого возобновления сезона

Спорт день за днем 01:37
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Владелец «Удинезе»: Бундеслига начала самым худшим образом, а преподносит это, как успех»

Спорт-Экспресс вчера в 22:55
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Владелец «Удинезе» раскритиковал решение о возобновлении Бундеслиги

Газета.Ru вчера в 20:31
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