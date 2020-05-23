Владикавказский «Спартак» будет расформирован

Весь персонал владикавказского «Спартака» будет переведен туда. В сезоне-2019/2020 «Спартак» играл в зоне Юг ПФЛ. По итогам чемпионата коллектив занял в турнирной таблице последнее 16-е место.