НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСемин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежьюФутболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 командКасперович и Норицын получили работу в сборной БолгарииШесть игроков «Барселоны» получили неприкосновенный статусMetaratingsВладикавказский «Спартак» будет расформированMetaratings3MetaratingsRT на русскомГТРК АланияВесь персонал владикавказского «Спартака» будет переведен туда. В сезоне-2019/2020 «Спартак» играл в зоне Юг ПФЛ. По итогам чемпионата коллектив занял в турнирной таблице последнее 16-е место.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Клуб ПФЛ «Спартак-Владикавказ» расформируютSport24.ru 04:00 Владикавказский «Спартак» будет расформированMetaratings 02:26Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформированSoccer.ru вчера в 21:58 рекламаГлавноеСемин ответил на заявление Кикнадзе о слабой работе с молодежьюФутболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 командКасперович и Норицын получили работу в сборной БолгарииШесть игроков «Барселоны» получили неприкосновенный статусНовости