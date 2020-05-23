НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с СеминымФутболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 в РоссииПрофсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 командКасперович и Норицын получили работу в сборной БолгарииКаблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»Футбол России«Спартак» из Владикавказа будет расформированMetaratings3MetaratingsRT на русскомГТРК АланияВ текущем сезоне владикавказский "Спартак" выступал в зоне Юг профессиональной футбольной лиги и закончил турнир на последнем 16-м месте. Наставник команды Валерий Горохов ушел из клуба 21 мая.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Клуб ПФЛ «Спартак-Владикавказ» расформируютSport24.ru 04:00 Владикавказский «Спартак» будет расформированMetaratings 02:26Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформированSoccer.ru вчера в 21:58 рекламаГлавноеКикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с СеминымФутболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018 в РоссииПрофсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 командКасперович и Норицын получили работу в сборной БолгарииКаблуков и Карпов перейдут из СКА в «Магнитку»Новости