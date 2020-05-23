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«Спартак» из Владикавказа будет расформирован
Metaratings
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В текущем сезоне владикавказский "Спартак" выступал в зоне Юг профессиональной футбольной лиги и закончил турнир на последнем 16-м месте. Наставник команды Валерий Горохов ушел из клуба 21 мая.В источнике
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Клуб ПФЛ «Спартак-Владикавказ» расформируют

Sport24.ru 04:00 
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Владикавказский «Спартак» будет расформирован

Metaratings 02:26
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Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформирован

Soccer.ru вчера в 21:58 
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