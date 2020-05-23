«Спартак» из Владикавказа будет расформирован

В текущем сезоне владикавказский "Спартак" выступал в зоне Юг профессиональной футбольной лиги и закончил турнир на последнем 16-м месте. Наставник команды Валерий Горохов ушел из клуба 21 мая.