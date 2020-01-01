НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеКикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с СеминымЗолотая медаль ЧМ-2018 в России была продана на аукционеКасперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуПрофсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 командХоккеист Панарин сделал предложение дочери тренера ЗнаркаФутбол России«Спартак» из Владикавказа будет расформированMetaratings2MetaratingsГТРК АланияВ текущем сезоне владикавказский "Спартак" выступал в зоне Юг ПФЛ и закончил первенство на последнем 16-м месте. Наставник команды Валерий Горохов ушел из клуба 21 мая.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Владикавказский «Спартак» будет расформированMetaratings 02:26«Спартак» из Владикавказа будет расформированФутбол России 01:58Источник: Владикавказский «Спартак» будет расформированSoccer.ru вчера в 21:58 рекламаГлавноеКикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с СеминымЗолотая медаль ЧМ-2018 в России была продана на аукционеКасперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуПрофсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 командХоккеист Панарин сделал предложение дочери тренера ЗнаркаНовости