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Владимир Федотов: «Недооценивать коронавирус нельзя»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» отметил, что недооценивать коронавирус нельзя. Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии.В источнике
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Гл. тренер «Сочи» В. Федотов: «недооценивать коронавирус нельзя»

ГЛАС.RU 01:18
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Владимир Федотов: «Недооценивать коронавирус нельзя»

Спорт-Экспресс 00:30
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