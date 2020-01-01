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Федотов: «„Ахмат“ мог в первом тайме сравнять счёт»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».В источнике
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