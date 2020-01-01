Владимир Федотов: «Вопрос по Кокорину в матче с „Зенитом“ открыт»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос, сможет ли сыграть против «Зенита» принадлежащий ему форвард Александр Кокорин. В источнике