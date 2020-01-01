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Владимир Федотов: «Вопрос по Кокорину в матче с „Зенитом“ открыт»
Sports.ru
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов ответил на вопрос, сможет ли сыграть против «Зенита» принадлежащий ему форвард Александр Кокорин.В источнике
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Владимир Федотов: «Вопрос участия Кокорина во встрече с „Зенитом“ открыт»

Матч ТВ 16:31
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Владимир Федотов: «Вопрос участия Кокорина во встрече с „Зенитом“ открыт»

Sportbox.RU 16:31
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Федотов о том, сыграет ли Кокорин с «Зенитом»: «Вопрос открыт. Есть сумма, которую нужно заплатить»

Sports.ru 16:04
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