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Горюнов: «Спартаку» в матче с «Ротором» не поможет даже Месси
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Горюнов: "Спартаку" в матче с "Ротором" не поможет даже Месси Экс-президент "Ротора" Владимир Горюнов сделал прогноз на матч 5-го тура РПЛ со "Спартаком".В источнике
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Горюнов: «Спартаку» в матче с «Ротором» не поможет даже Месси

Metaratings 05:22
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Горюнов: «„Ротор“ порвёт „Спартак“. Даже если Месси привезёте — бесполезно»

Евро-футбол.ру 04:44
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«Даже с Месси — бесполезно». Экс-президент «Ротора» дал хлесткий и смелый прогноз на матч со «Спартаком»

BetOn 05:23
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