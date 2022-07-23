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Владимир Сычевой: Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву в «Спартаке»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что был бы не против перейти в «Спартак».
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Футболист ярко проявил себя во 2-м туре РПЛ.
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«Урал» еще в первом тайме остался вдесятером после удаления Лео Гогличидзе.
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Для Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.
Бомбардир.ру
Sport24.ru
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Бомбардир.ру

Подробнее о событии

Сычевой рассказал о желании перейти в «Спартак»
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