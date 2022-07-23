Bookmaker-ratings.ruВладимир Сычевой: Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву в «Спартаке»Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что был бы не против перейти в «Спартак».Bookmaker-ratings.ruФутболист ярко проявил себя во 2-м туре РПЛ.Bookmaker-ratings.ru«Урал» еще в первом тайме остался вдесятером после удаления Лео Гогличидзе.Bookmaker-ratings.ruДля Сычевого матч против «Урала» был 2-м в РПЛ.Бомбардир.руЧитать далееСвернутьSport24.ruBetOnBookmaker-ratings.ruБомбардир.руПодробнее о событииСычевой рассказал о желании перейти в «Спартак»BetOn17:53Владимир Сычевой: Без проблем составил бы конкуренцию Соболеву в «Спартаке»Bookmaker-ratings.ru17:51Сычевой: «Понял, что могу забивать как Агаларов, хочется оставить историю в российском футболе»Sport24.ru17:40Показать все источникиОценить1