Драчёв удивлён решением провести внеочередные выборы главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал решение правления организации о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.В источнике
С чего всё начиналось
"В связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации, Правление Союза биатлонистов России на сегодняшнем заседании приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной Конференции", – говорится на официальном сайте СБР.