НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Владимирское «Торпедо» может сняться с ПФЛ
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Тульский футбол
Футболистов владимирской команды уже предлагают на рынке в качестве свободных агентов. Напомним, что недавно курский "Авангард" согласился на понижение в классе.В источнике
Подробнее о событии
alt

В спортивных кругах муссируют слухи о роспуске владимирского «Торпедо»

Томикс Владимирская газета 11:15
alt

Владимирское «Торпедо» опровергло информацию о возможной потере профессионального статуса

Чемпионат 10:19
alt

Владимирское «Торпедо» может сняться с ПФЛ

Soccer.ru 06:55 
реклама
Главное
Новости