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Владислав Тороп продлил контракт с ЦСКА
Metaratings
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ЦСКА продлил контракт с футболистом Владиславом Торопом, сообщается на сайте московского клуба. Соглашение с 16-летним вратарем рассчитано до окончания сезона-2022/23.В источнике
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ЦСКА объявил о продлении контракта с Торопом

Sport.ru 12:59
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ЦСКА продлил контракт с 16-летним Торопом

Спорт-Экспресс 12:51
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ЦСКА продлил контракт с вратарем Торопом до 2023 года

Metaratings 12:03
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