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Влашич: ЦСКА важно было победить «Оренбург» ради Гончаренко
Газета.Ru
  • Газета.Ru
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  • Футбол России
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвёл итоги матча 27-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:0).В источнике
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Подробнее о событии
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Влашич: «Было важно победить „Оренбург“ ради Гончаренко»

Soccernews.ru 11:37
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Никола Влашич: ЦСКА победил «Оренбург» ради Гончаренко

Bookmaker-ratings.ru 11:20
alt

Влашич: ЦСКА важно было победить «Оренбург» ради Гончаренко

Metaratings 11:17
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