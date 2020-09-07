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Влашич может продолжить карьеру в миланском «Интере»
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Никола Влашич, защищающий цвета профессионального футбольного клуба "ЦСКА", может продолжить карьеру в Чемпионате Италии На игрока претендует миланский "Интер".В источнике
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Влашич задумался об уходе из ЦСКА

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Влашич хочет уйти из ЦСКА. «Интер» готов заплатить 25 миллионов евро

BetOn 07:00
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Влашич может продолжить карьеру в миланском «Интере»

ProstoProSport 06:35 
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