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Бомбардир.руБомбардир.ру
«Аталанта» может купить Влашича после продажи Гомеса
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Гомеса хочет купить «Аль-Наср». Влашичем интересуется и «Наполи».В источнике
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Подробнее о событии
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«Аталанта» рассматривает Влашича в качестве замены Гомесу (Metaratings.ru)

Sports.ru 06:35
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Влашич может перейти в «Аталанту»

Советский спорт 03:47
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СМИ: «Аталанта» может приобрести Влашича, если продаст Гомеса

Матч ТВ 03:33
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