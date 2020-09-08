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Влашич может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»
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Контракт Николы Влашича с ЦСКА действует до лета 2024 года. Напомним, чуть ранее в "Аталанту" перешёл российский полузащитник Алексей Миранчук.В источнике
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Подробнее о событии
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Влашич может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»

Sport24.ru 06:20 
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Влашич может перейти в «Аталанту»

Советский спорт 03:47
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СМИ: «Аталанта» может приобрести Влашича, если продаст Гомеса

Матч ТВ 03:33
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